Медведєв висловився про війська НАТО в Україні і згадав "безмозкого гальського півня"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не сприймає жодних військ НАТО в Україні, і такі «гарантії безпеки» їй не потрібні.

Про це Медведєв написав у соцмережі «Х».

Проте почав він свій допис із чергових закидів у бік, ймовірно, президента Франції Емманюеля Макрона.

«Безмозкий гальський півень ніяк не може відмовитися від ідеї відправлення військ до „України“. Було чітко заявлено: ЖОДНИХ військ НАТО як миротворців. Росія не прийме такої „гарантії безпеки“. Але хрипкий жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника», — написав Медведєв.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон не вірить у те, що очільник Росії Володимир Путін готовий закінчити війну в Україні.

Водночас він похвалив «оптимізм» президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди між Україною і Росією. За словами Макрона, «до цього треба поставитися серйозно».

У США Макрон наголосив на критичній важливості гарантій безпеки для України. Без них РФ не дотримуватиметься обіцянок і може напасти знову.