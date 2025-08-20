- Дата публікації
Медведєв висловився про війська НАТО в Україні і згадав "безмозкого гальського півня"
Дмитро Медведєв вкотре застосував свої улюблені фрази про півнів.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не сприймає жодних військ НАТО в Україні, і такі «гарантії безпеки» їй не потрібні.
Про це Медведєв написав у соцмережі «Х».
Проте почав він свій допис із чергових закидів у бік, ймовірно, президента Франції Емманюеля Макрона.
«Безмозкий гальський півень ніяк не може відмовитися від ідеї відправлення військ до „України“. Було чітко заявлено: ЖОДНИХ військ НАТО як миротворців. Росія не прийме такої „гарантії безпеки“. Але хрипкий жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника», — написав Медведєв.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон не вірить у те, що очільник Росії Володимир Путін готовий закінчити війну в Україні.
Водночас він похвалив «оптимізм» президента США Дональда Трампа щодо укладення мирної угоди між Україною і Росією. За словами Макрона, «до цього треба поставитися серйозно».
У США Макрон наголосив на критичній важливості гарантій безпеки для України. Без них РФ не дотримуватиметься обіцянок і може напасти знову.