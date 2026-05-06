Медведєв захотів "денацифікувати" ще одну країну Європи і погрожує "великою бійнею"

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розродився черговою маячнею про протистояння Європи і Росії. Один з головних рупорів Кремля заявив, що Німеччина та інші європейські країни нібито готують вторгнення до РФ.

Про це він написав у статті для пропагандистського видання Russia Today, передає The Moscow Times.

У хворій уяві Дмитра Медведєва, європейські країни шляхом вторгнення намагаються реалізувати проти Москви концепцію «миру через силу» у відповідь на російську агресію в Україні. Запобігти цьому, на його думку, можна лише залякавши Європу «великою бійнею».

«Відповісти ми можемо лише „безпекою Росії через тваринний страх Європи“. Ні умовляння, ні демонстрація добрих намірів, ні добра воля і односторонні кроки щодо зміцнення довіри не повинні бути нашими інструментами щодо запобігання великій бійні», — написав він.

Крім цього, Медведєв з посиланням на нібито наявні у Служби зовнішньої розвідки РФ документи заявив про відсутність «реальної денацифікації» Німеччини після Другої світової війни. На його думку, майже всі заходи, що проводилися союзниками з антигітлерівської коаліції, були «порожнім фарсом».

«Англосакси, прагнучи зберегти потрібних їм колишніх керівників гітлерівської військової економіки та великих нацистів, провели кампанію під гаслом „Маленьких — вішати, великих — виправдовувати“», — заявив речник Кремля.

Стаття Медведєва, ймовірно, стала реакцією на те, що Німеччина у своїй першій після Другої світової війни оборонній стратегії назвала Москву головною загрозою для себе і НАТО, а також почала готувати громадянську інфраструктуру до використання у збройному конфлікті.

Зокрема, Берлін виділив 1,35 млрд євро на модернізацію найбільшого європейського порту у Північному морі (у Бремергафені). Там планується зміцнити вантажні доки, щоб забезпечити можливість транспортування військової техніки, включаючи танки, до майбутніх ліній фронту.

Окрім цього, Берлін розпочав розгортання танкової бригади в Литві з метою «захищати кожен сантиметр» на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, раніше, після розмови президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, Дмитро Медведєв раптом пригрозив «ядеркою» Сполученим Штатам Америки, назвавши їх «основним геополітичним суперником» РФ.

