Медведєв закликав узаконити "інтелектуальне піратство" в Росії: реакція ОП

Медведєв вкотре заявив, що західні санкції "з тріском провалилися". Росії, за його словами, вдалося знайти заміну більшості промислової продукції та споживчих товарів.

У Росії хочуть узаконити "інтелектуальне піратство" на кінофільми та промислове програмне забезпечення. До цього закликав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк різко відреагував на це.

Він опублікував допис у twitter.

"РФ прямо заявляє, що мародерство, вбивства, брехня – її ідоли… Декриміналізація домашнього насилля, законні крадіжки авторської власності, індульгенції злочинцям через "Вагнер" – що далі? Ліцензії на вбивство на держ/аукціонах?" – написав Подоляк.

Зазначимо, що напередодні Медведєв вкотре заявив, що західні санкції "з тріском провалилися". Росії, за його словами, вдалося знайти заміну більшості промислової продукції та споживчих товарів.

Раніше радник голови офісу президента України поставив на місце поплічника Путіна Медведєва цитатою російського поета Пушкіна.

Нагадаємо, що наприкінці січня Дмитро Медведєв влаштував істерику через висловлювання президента Зеленського про російського диктатора Путіна.

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