Медведєв розмріявся і заявив, що Росія за необхідності зможе піти ще й на Львів

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія за необхідності може піти не лише на Київ, а й на Львів.

Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським пропагандистам заявив, що для того, щоб "винищити цю заразу" — саме так він назвав укрпїнців — російська армія може наступити знову не лише на Київ, а й на Львів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Тут не можна виключати нічого. Якщо до Києва треба дійти - значить, треба йти до Києва, якщо до Львова - значить, треба йти до Львова, для того щоб винищити цю заразу", - заявив Медведєв.

За його словами, російське керівництво досі збирається досягти всіх "цілей" у війні проти України. Сам Медведєв називає це "захистом" територій.

"У широкому сенсі цього слова [треба] створити санітарну смугу", - сказав він.

Медведєв знову повторив наратив російської пропаганди про те, що Росія воює нібито не з Україною, а з усіма країнами НАТО.

"Скажу лише одне, те, що і так очевидно: Російська Федерація воює не з Україною… наша країна воює з 3,6-мільйонною армією НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв вирішив більше не приховувати імперські амбіції Кремля і заявив, що Україна завжди була частиною “Великої Росії”. Він заявив, що РФ і так довго мирилася з тим, що країни живуть “у різних квартирах”.

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