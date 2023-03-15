Медведєв заплатив найманцям з ПВК "Вагнер" 15 млн доларів за "усунення" міністра оборони Італії - ЗМІ

В Італії вважають, що Медведєв не звичайний "божевільний", він озвучує те, що думає диктатор Путін.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв міг замовити вбивство міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. За це він запропонував найманцям з ПВК "Вагнер" 15 млн доларів.

Про це пише Il Foglio.

Видання з посиланням на італійську розвідку заявляє, що в Росії є список із західних політиків, яких країна-терористка хоче "усунути".

Італійці вважають, що за погрозами на адресу Крозетто стоїть не хто інший, як Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, який 28 січня 2022 року назвав італійського міністра "рідкісним дурнем", оскільки той заявив про те, що РФ може почати війну проти України. Розвідка вважає, що саме він пообіцяв терористам з ПВК "Вагнер" 15 мільйонів доларів за вбивство їхнього міністра. Італійці наголошують, що Медведєв - це не просто "божевільний рупор", він відображає реальну позицію Кремля.

Також в італійській розвідці пригадали те, що Гвідо Крозетто публічно заявляв, що найманці з ПВК "Вагнера" провокують у Європі міграційну кризу. Тоді терорист Пригожин обізвав міністра. В Італії наголошують, що російські погрози зараз не варто недооцінювати.

Нагадаємо, наприкінці лютого очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні приїжджала до Києва та оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

Читайте також: