Медведєв заявив, що після перемовин війна в Україні не закінчиться

Цікаво, що він у своєму дописі традиційно звинувачує Україну в тому, що постійно робить сама Росія.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв черговий раз оприлюднив в соцмережах свій істеричний допис. Цього разу він стосувався можливих перемовин між Україною та РФ.

Про це Медвєдєв написав у своєму телеграм-каналі.

Він каже, що перемовини практично неможливі через “роздуте марнославство”, погрози з боку так званих “радикальних нацистів” та підтримку Заходу.

“Зміна декорацій у США здатна внести нові ноти до рішучості продажної української еліти розпочати переговори, поставивши військові дії на паузу. Питання, чи вигідно це Росії? Вважаю, що категорично ні. Наша країна на різноманітних майданчиках неодноразово заявляла про готовність повернутися до переговорів лише на наших умовах. Вони прості – визнання підсумків СВО, зафіксованих у Конституції Росії, і відмови від прийому України до Альянсу. Востаннє про це сказав Президент Росії, виступаючи у МЗС”, - написав експрезидент РФ.

Водночас він заявляє, що його кривавій країні потрібно бути “максимально обережними”. Але цікаво, що він у своєму дописі традиційно звинувачує Україну в тому, що постійно робить сама Росія.

“Самі переговори до моменту явно вираженого наміру київського режиму капітулювати будуть лише перепочинком для ворога з метою поповнення військового та людського потенціалу. Декларації України про відмову від вступу до НАТО власними силами ні до чого не приведуть. Якщо все ж таки відбудеться, у Києві швидко почнеться новий, третій кривавий майдан, який змете нинішню хунту і приведе до влади ще радикальнішу”, - заявив Медведєв.

На його думку, “лише тоді можуть скластися умови для переговорів, включаючи питання капітуляції”. Проте він відкрито каже і про те, що навіть після перемовин та припинення війни так звана “СВО” не закінчиться і РФ продовже тероризувати українське суспільство.

“Але це не буде кінцем військової операції Росії. Навіть підписавши папери і прийнявши поразку, частина радикалів після перегрупування сил рано чи пізно повернеться до влади, що надихається західними ворогами Росії. І тоді настане час остаточно розчавити гадину. Вбити довгий сталевий цвях у кришку труни бандерівської квазідержави. Знищити залишки його кривавої спадщини і повернути землі в лоно землі Руської”, - сказав Медведєв.

Нагадаємо, що українські хакери зламали e-mail одного із особистих помічників Медведєва.

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