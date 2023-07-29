Медведєв знову поскиглив через ордер на арешт Путіна і побажав МКС "болісної смерті"

Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито ніколи не стане учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв знову згадав про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна з боку Міжнародного кримінального суду в Гаазі і заявив, що Росія нібито ніколи не стане учасником МКС в Гаазі.

Про це поплічник кремлівського диктатора написав у Telegram.

"Судді убогого МКС продовжують виправдовувати своє нездійсненне і тому небезпечне для миру на планеті рішення про видавання ордера на арешт президента Росії", - заявив Медведєв.

У своїй писанині Медведєв послався на Віденську конвенцію 1969 року, підкресливши, що в контексті "обов'язків" третіх держав, необхідна ясна й явно виражена згоду цих країн їх виконувати.

Також він заявив, що бажає міжнародному судовому органу "якнайшвидшої смерті".

"Наша країна не має ніякого відношення до Римського статуту МКС і не зобов'язана з ним співпрацювати. Його рішення для нас незначні до тих пір, поки ми добровільно не станемо учасником цієї організації. А цього не станеться ніколи. Ми зневажаємо МКС і бажаємо йому якнайшвидшої і болісної смерті від недієздатності і безсилля", - йдеться у дописі.

Заступник голови Ради Безпеки РФ назвав МКС "будинком терпимості", де процесами таємно керує лідер США Джо Байден. Він дорікнув Вашингтону тим, що він "продав" відомству дані про дії РФ в Україні.

"Саме він хворий сутенер, який, формально не беручи участі в бордельних розбірках МКС, таємно керує будинком правової терпимості. Наплювавши на думку Пентагону, він наказав своїй адміністрації передати до МКС відомості про "дії Росії" на Україні. Нам-то в принципі це до лампочки. А ось Міноборони США попереджало старого, що його дії можуть відкрити дорогу для кримінального переслідування американських військових", - заявив чиновник.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимиру Путіну, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львовій-Бєловій у зв'язку з викраденням дітей України під час війни.

Читайте також: