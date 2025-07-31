Медведєв знову пригрозив США ядерною зброєю у відповідь на заяву Трампа

Дмитро Медведєв / © Associated Press

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Медведєв продовжує заочну суперечку з президентом США Дональдом Трампом, відповідаючи на його попередження через загрозливі висловлювання на адресу США.

У новому дописі колишній президент Росії прокоментував нещодавню заяву Трампа, зроблену в його соціальній мережі Truth.

Політик заявив, що емоційна реакція американського лідера лише підтверджує правоту Москви.

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“Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою”, — написав Медведєв.

Він також прокоментував слова Трампа про “мертві економіки” Індії та Росії:

“Ну хай згадає свої улюблені фільми про “ходячих мерців”, а також те, як може бути небезпечна “мертва рука”, що не існує в природі”, — додав заступник голови Радбезу РФ.

Система “мертва рука” — це радянська розробка автоматичного запуску ядерної зброї у випадку знищення командного центру. Хоча її наявність ніколи не підтверджувалася офіційно, у західних аналітичних колах вона вважається реальною загрозою.

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Раніше президент США Дональд Трамп різко відповів на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном. У заяві він назвав російського політика “невдалим колишнім президентом”, який “має стежити за своїми словами”.

“Передайте Медведєву, невдалому колишньому президенту Росії, який вважає себе досі президентом, щоб стежити за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію!”, — написав Трамп.

Також Трамп відреагував на економічне зближення Росії та Індії:

“Хай разом тягнуть свої мертві економіки на дно — мені все одно. Ми вели дуже мало бізнесу з Індією — їхні мита надто високі. Так само Росія і США майже не мають спільного бізнесу. Хай так і залишається”, — заявив президент США.

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Крім того, як повідомлялось раніше, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що Кремль не збирається припиняти бойові дії проти України. Тим часом у Москві готуються до запровадження нового пакета санкцій, які Трамп пообіцяв оголосити протягом десяти днів.