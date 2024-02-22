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Медведєву порадили звернутися до психіатра: заява європейського дипломата

Медведєву порадили звернутися до психіатра: заява європейського дипломата

Медведєву порадили звернутися до психіатра: заява європейського дипломата

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив світу ядерним апокаліпсисом / Фото: Getty Images

Путінський посіпака не втомлюється смішити весь світ, хоча подекуди його можна лише пожаліти.

У ЄС відреагували на заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про те, що Київ і Одеса буцімто російські міста. Так, представник Зовнішньої дипломатичної служби Європейського Союзу Пітер Стано порекомендував йому звернутися до психіатра.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", посилаючись на виступ Стано у Брюсселі.

За словами дипломати, не має сенсу коментувати дивні висловлювання, особливо людей, які відчайдушно шукають уваги. Щобільше, наголосив він журналістам, коли такі люди –  номер два у країні.

"Хоча приємно, що людина, яку ви згадали (Дмитро Медвєдєв – ред.), публічно ділиться з нами діагнозом свого психічного стану. Я думаю, що ми можемо лише порекомендувати консультації та психіатричну допомогу. Але я не впевнений, що російська держава з мільярдами, які вони даремно витрачають на незаконну війну проти України, дійсно може дозволити собі інвестувати в соціальну допомогу та охорону здоров'я для людей", – іронічно висловився Пітер Стано.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на слова Медведєва про "знищення України".

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