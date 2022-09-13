Медвєдєв нажаханий "гарантіями безпеки" для України: пророкує, що "запалає все"

Заступник очільника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав "прологом до третьої світової війни" текст рекомендацій щодо "гарантій безпеки" для України.
За словами колишнього президента РФ, "ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть".
Про це Медведєв написав у Telegram.
"Київська камарилья народила проєкт "гарантій безпеки", які є прологом до третьої світової війни. Звісно, ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть. Адже це майже те саме, що застосувати до України ст. 5 Північноатлантичного пакту (Вашингтонського договору). Для НАТО – те саме лайно, лише вид збоку. Тому – страшно", - написав Медведєв.
Медведєв щиро вірить, що НАТО веде гібридну війну з Росією, постачаючи зброю Україні. За його словами, якщо "накачування" "українських нацистів" зброєю продовжиться, то "рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень" з непередбачуваними діями протилежних сторін.
Медведєв намагається налякати світ, мовляв тоді "запалає все", а громадяни західних країн "хапнуть горя по повній програмі".
"І тоді вже західним країнам не вдасться відсидітися у своїх чистеньких будинках і квартирах, посміюючись з того, як вони акуратно послаблюють Росію чужими руками. Все запалає і навколо них. Їхні люди хапнуть горя по повній програмі. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон", - написав колишній російський президент.
Він зізнався, що буде важко і Росії, але винними у цьому будуть "три виразки".
"Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано. Адже сказано: "Від цих трьох виразок, від вогню, диму та сірки, що виходять із рота їх, померла третина людей" (Об'явл. 9:18)", - написав Медведєв.
Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв, який відомий своїми маразматичними заявами, побідкався, бо Україна відмовилась від російських гарантій безпеки. Він заявив, що нібито тільки держава-терористка могла гарантувати українцям безпеку, але Україна вирішила скористатись західним озброєнням.
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