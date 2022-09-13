Медвєдєв нажаханий "гарантіями безпеки" для України: пророкує, що "запалає все"

За словами колишнього президента РФ, "ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть".

Про це Медведєв написав у Telegram.

"Київська камарилья народила проєкт "гарантій безпеки", які є прологом до третьої світової війни. Звісно, ​​ніхто жодних "гарантій" українським нацистам не дасть. Адже це майже те саме, що застосувати до України ст. 5 Північноатлантичного пакту (Вашингтонського договору). Для НАТО – те саме лайно, лише вид збоку. Тому – страшно", - написав Медведєв.

Медведєв щиро вірить, що НАТО веде гібридну війну з Росією, постачаючи зброю Україні. За його словами, якщо "накачування" "українських нацистів" зброєю продовжиться, то "рано чи пізно військова кампанія перейде на інший рівень" з непередбачуваними діями протилежних сторін.

Медведєв намагається налякати світ, мовляв тоді "запалає все", а громадяни західних країн "хапнуть горя по повній програмі".

"І тоді вже західним країнам не вдасться відсидітися у своїх чистеньких будинках і квартирах, посміюючись з того, як вони акуратно послаблюють Росію чужими руками. Все запалає і навколо них. Їхні люди хапнуть горя по повній програмі. У них у прямому сенсі горітиме земля і плавитиметься бетон", - написав колишній російський президент.

Він зізнався, що буде важко і Росії, але винними у цьому будуть "три виразки".

"Нам теж дуже дістанеться. Усім буде дуже погано. Адже сказано: "Від цих трьох виразок, від вогню, диму та сірки, що виходять із рота їх, померла третина людей" (Об'явл. 9:18)", - написав Медведєв.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв, який відомий своїми маразматичними заявами, побідкався, бо Україна відмовилась від російських гарантій безпеки. Він заявив, що нібито тільки держава-терористка могла гарантувати українцям безпеку, але Україна вирішила скористатись західним озброєнням.

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