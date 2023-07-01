У РФ знову погрожують Польщі.
Головний рупор Кремля Дмитро Медвєдєв цього разу пригрозив президенту Польщі Анджею Дуді, прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому та главі правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "зникненням".
Заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв неадекватно відреагував на прагнення Польщі розширити співпрацю з НАТО.
У коментарі прокремлівському виданню він заявив, що така ініаціатива Польщі свідчить про те, що на радість "всіх безумців" ядерну зброю буде застосовано.
"З урахуванням того, що в польському керівництві сьогодні зібрані тільки патентовані дегенерати, прохання про розміщення в Польщі ядерної зброї загрожує тільки одним. Таку зброю буде застосовано. Є в цьому і позитивна сторона. Зникнуть всі Дуди,Моравецькі, Качиньські та ін. Ну і інші зникнуть, на жаль...", - заявив Медведєв.", - заявив він.
Напередодні у День Росії заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв вкотре розмріявся про захоплення Києва, хоча відповідна операція провалилася ще 27 лютого 2022 року.
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