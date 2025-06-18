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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Медичне диво та моральна дилема: вагітна з діагнозом "смерть мозку" народила дитину

У жінки з мертвим мозком вагітність підтримували п’ять місяців на апаратах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Немовля

Немовля / © Unsplash

У Джорджії (США) народився хлопчик у жінки, яка перебувала у стані смерті мозку понад п’ять місяців. 31-річна Адріана Сміт була підключена до апаратів життєзабезпечення з лютого після того, як лікарі діагностували у неї смерть мозку.

Про це повідомляє Associated Press.

Жінка була вагітна, тому лікарі ухвалили рішення штучно підтримувати її життєві функції, щоб дати шанс на життя дитині. У п’ятницю вранці медики провели екстрений кесарів розтин, коли вагітність досягла приблизно шостого місяця.

Хлопчик, якого назвали Ченс, народився передчасно, з вагою близько 830 грамів, і наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. За словами бабусі новонародженого, стан дитини стабільний, і лікарі очікують, що з ним усе буде гаразд. «Він має шанс одужати, — сказала Ейпріл Ньюкірк у коментарі місцевому телеканалу. — Він бореться. Ми просто просимо молитви за нього».

Усе почалося понад чотири місяці тому, коли Адріана почала скаржитися на сильні головні болі. Вона звернулася до лікарні в Атланті, де їй призначили ліки й відправили додому. Вже наступного ранку її хлопець прокинувся від того, що жінка задихалася. Він викликав екстрену допомогу, і Адріану терміново госпіталізували. У клініці Emory University Hospital після обстежень у її мозку виявили тромби. Згодом було підтверджено смерть мозку. На момент госпіталізації жінка була вагітною — приблизно на восьмому тижні.

За словами родини, лікарі заявили, що не можуть припинити штучну вентиляцію легень і підтримку життя через дію законодавства штату. Закон Джорджії забороняє переривання вагітності після того, як у плода фіксується серцебиття, що зазвичай відбувається приблизно на шостому тижні.

Тож медики, за їхніми словами, не мали права відключити апарати. Родина жінки була шокована: вони хотіли дати шанс дитині, але наголошували, що не мали змоги ухвалити це рішення самостійно. «У нас не було вибору чи права голосу в цьому питанні. Ми хочемо дитину — це частина моєї доньки. Але рішення мало бути за нами, а не за державою», — наголосила мати Адріани.

Згодом, після розголосу цієї історії в медіа, генеральний прокурор Джорджії Кріс Карр виступив із заявою, що закон штату не зобов’язує медиків утримувати жінку з діагностованою смертю мозку на апаратах. «Відключення апаратів життєзабезпечення не є дією „з метою переривання вагітності“, — заявив він. Попри це, лікарі вирішили дочекатися того моменту, коли плід зможе вижити, і лише тоді провести кесарів розтин.

Родина повідомила, що жінку планують відключити від апаратів у вівторок. Тим часом у неділю рідні та активісти влаштували день народження на її честь — Адріані виповнилося 31. Вона працювала медсестрою, виховувала 7-річного сина, і, як кажуть рідні, дуже любила свою професію. Мати жінки ледь стримувала емоції: «Я її мати. Я не повинна хоронити свою доньку. Моя донька мала б хоронити мене».

Історія Адріани Сміт викликала значний резонанс у США. Вона знову загострила суспільну дискусію про те, хто має право приймати рішення у таких трагічних і складних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Аргентині жінка у комі почула плач дочки й притиснула її до грудей.

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