Медичний вертоліт упав на жваве шосе — подробиці

Гвинтокрил / © Михайло Федоров / Facebook

Реклама

Вертоліт швидкої медичної допомоги розбився на жвавій ділянці шосе 50 у Сакраменто, штат Каліфорнія, у понеділок. Внаслідок інциденту постраждали троє людей – усі члени екіпажу, пацієнтів на борту не було.

Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася на східній смузі шосе поблизу 59-ї вулиці. Мер Сакраменто Кевін Маккарті підтвердив у мережі Х, що всі, хто вижив, були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Реклама

Оператор повітряного транспорту, компанія REACH, підтвердила факт падіння гелікоптера, який надає послуги тяжкохворим та травмованим пацієнтам на заході США.

"Ми з'ясовуємо подробиці цієї ситуації, а також стан постраждалого екіпажу, всіх членів якого було доставлено до місцевих лікарень," — йдеться у повідомленні REACH, надісланому Reuters.

Наразі причина катастрофи невідома і розслідується відповідними органами. Ні Пожежна влада Сакраменто, ні Федеральне управління цивільної авіації (FAA) поки що не надали коментарів щодо інциденту.

Раніше ми повідомляли, що в аеропорту Ла-Гуардія у Нью-Йорку сталася авіаційна аварія — два літаки Delta Airlines, що належать дочірній компанії Endeavor Air, зіткнулися під час руління.