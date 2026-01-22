"Медики такого ще не бачили": 2-річна дитина проковтнула батарейку — моторошні наслідки

Батарейка

У Великій Британії сталась моторошна трагедія: 2-річна дівчинка померла після того, як проковтнула батарейку.

Про це пише mirror.co.uk.

Мати дівчинки розповіла про трагічний момент, коли її дворічна дочка померла після того, як проковтнула кнопкову батарейку, яка спалила її стравохід і головну артерію. Мама Стейсі Ніклін сказала, що дитина вказувала на рот, що вона часто робила, оскільки з самого раннього віку страждала на септичний тонзиліт. 40-річна Стейсі поклала Гарпер-Лі в ліжко, а потім пішла на роботу.

Раптово їй зателефонували та повідомили, що дитині стало ще гірше. Жінка подумала, що це у неї проблеми з горлом. Проте все ж вона викликала швидку.

“Парамедики сказали, що їм потрібно почекати лікаря, бо вони ніколи раніше не бачили нічого подібного і не знали, звідки йде кровотеча», - розповіла Стейсі.

Стейсі, каже, що Гарпер-Лі доставили до Королівського університету Сток, де їй вставили камеру, щоб знайти джерело кровотечі. Хірурги підтвердили, що виявили в тілі Харпер-Лі кнопкову батарейку від пульта дистанційного керування світлодіодним освітленням. Вона пропалило її стравохід і потрапила в головну артерію, що веде до серця.

Попри зусилля медиків, дитина померла.

Стейсі присвятила себе підвищенню обізнаності про небезпеку батарейок-ґудзиків. Вона додала: «Життя за останні п’ять років було таким важким. Я досі горюю. Я втратила дружбу та стосунки з членами сім’ї, бо вони нагадують мені про Гарпер-Лі».