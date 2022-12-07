Медзасоби для російських солдатів шукають по всіх закутках РФ: Путін обіцяє зі всіма "обговорити це особисто"

А Шойгу, схоже, долучать до підготовки кадрів для військово-польової медицини.

Очільник Кремля Володимир Путін пообіцяв, що обговорить з низкою російських міністерств вилучення медичних розхідників зі складів "різних організацій".

Про це Путін сказав під час пресконференції з членами Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини 7 грудня.

Пропагадистські росЗМІ зазначили, що очільник Кремля "обіцяв обговорити з Міноборони, МОЗ та віце-прем'єром Тетяною Голіковою можливість використання медичних розхідників, які зберігаються на складах різних організацій".

Путін також обіцяв обговорити з Міноборони та особисто з головою міністерства Сергієм Шойгу питання підготовки кадрів для військово-польової медицини.

Додамо, що, хоча Путін вперше назвав "спецоперацію" війною на цій зустрічі, пропагандистські росЗМІ все ще використовують словосполучення "спецоперація".

Раніше Путін похизувався, що РФ начебто має ядерну зброю в просунутішому і сучаснішому стані, ніж у будь-якої іншої держави.

Також диктатору привиділась польська "агресія". Він заявив, що "тільки РФ дасть Україні гарантії безпеки".

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