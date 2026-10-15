Мегаполіс пішов під воду після рекордної зливи: є загиблі, сотні людей евакуювали (відео)

Повінь (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Стамбул накрили потужні зливи, які спричинили масштабні підтоплення у різних районах міста. Вулиці перетворилися на потоки води, затопило автомобілі, будинки та підприємства. Внаслідок негоди загинули двоє людей.

Про це повідомляє TRT Haber.

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Особливо складна ситуація склалася у Кючукчекмедже, Аязазі, Сариєрі, Бешикташі, Умраніє та низці інших районів. Через підйом рівня води автомобілі зносило потоком, деякі опинилися заблокованими у підземних переходах.

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У кількох районах люди не могли самостійно вибратися з транспорту. В одному з випадків пасажири автобуса були змушені вилізти на його дах через вікна, щоб урятуватися від води.

Через сильні опади з берегів вийшов струмок Кагитхане, підтопило прилеглі території та історичну мечеть Садабат.

Евакуювали близько 200 людей

У районі Сариєр близько 200 працівників підприємств, які перебували на нічній зміні, опинилися заблокованими через підтоплення. До рятувальної операції залучили AFAD, берегову охорону, пожежників та інші служби. Людей евакуювали вантажівками та іншою технікою.

Загалом для ліквідації наслідків стихії задіяли близько 8 тисяч людей та 2 тисячі одиниць техніки. До екстрених служб надійшло 2518 повідомлень, серед них понад 1200 — про підтоплення.

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Найбільше опадів зафіксували у районі Бейкоз-Омерлі — майже 194 кг на квадратний метр. Через негоду в місті призупинили навчання у школах, а роботу частини ліній метро, трамваїв і фунікулерів продовжили до 02:00.

Двоє людей загинули

Серед загиблих — 14-річний хлопець, якого вдарило струмом після того, як він наступив у калюжу в одному з парків Стамбула. Ще один чоловік загинув після падіння на затопленій вулиці у Сариєрі.

Рятувальні та комунальні служби продовжують відкачувати воду і ліквідовувати наслідки негоди.

До Європи йде арктичне похолодання

У другій половині жовтня до Європи надійде холодна арктична повітряна маса. Найвідчутніше похолодання синоптики прогнозують у період 17–20 жовтня.

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Найсильніші морози очікуються у Скандинавії — місцями температура може опускатися до -16 °C. Холод також може поширитися на Центральну Європу, зокрема Польщу.

Раніше синоптики попереджали, що хвиля похолодання із заморозками та негодою зачепить і Україну.

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