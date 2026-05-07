Мегаполіс стрімко провалюється під землю — це видно з космосу

Найбільше просідання зафіксували в районах, розташованих над стародавнім водоносним горизонтом, який забезпечує близько 60% питної води для 22 мільйонів жителів мегаполіса.

Мехіко / © Associated Press

Мехіко опускається під землю з такою швидкістю, що зміни вже фіксують із космосу. Нові дані супутника NISAR показали, що окремі райони столиці Мексики просідають приблизно на 0,8 дюйма (2 сантиметри) на місяць — це понад 24 сантиметри на рік.

Про це повідомляє CNN.

Про це свідчать знімки радіолокаційної системи NISAR — спільного проєкту NASA та Індійської організації космічних досліджень. Супутник відстежував рух поверхні Мехіко між жовтнем 2025 року та січнем 2026 року.

Сьогодні в Мехіко проживає близько 20 мільйонів осіб, а масштабне відкачування ґрунтових вод і зростаюче навантаження від міської забудови призвели до ущільнення дна озера за останнє століття.

Ще 1925 року інженери вперше повідомили про це явище, яке було зафіксоване знову в 1990-х і 2000-х роках, коли з’ясувалося, що частини мегаполісу опускаються приблизно на 35 сантиметрів щорічно. Це призвело до пошкодження інфраструктури, включно з метрополітеном, однією з найбільших систем швидкісного транспорту в Північній і Південній Америці.

Протягом десятиліть учені відстежували опускання міста кількома поколіннями космічних радарів. Однак тепер нова місія NISAR, запущена 2025 року, дає змогу спостерігати за процесом у режимі реального часу з безпрецедентною точністю.

Раніше стало відомо, що в Індії провалюється під землю ціле місто. Вважається, що основною причиною тріщин став 12-кілометровий тунель National Thermal Power Corporaion.

