Мегаполіс стрімко провалюється під землю — це видно з космосу

Мехіко опускається під землю з такою швидкістю, що зміни вже фіксують із космосу. Нові дані супутника NISAR показали, що окремі райони столиці Мексики просідають приблизно на 0,8 дюйма (2 сантиметри) на місяць — це понад 24 сантиметри на рік.

Про це повідомляє CNN.

Про це свідчать знімки радіолокаційної системи NISAR — спільного проєкту NASA та Індійської організації космічних досліджень. Супутник відстежував рух поверхні Мехіко між жовтнем 2025 року та січнем 2026 року.

Сьогодні в Мехіко проживає близько 20 мільйонів осіб, а масштабне відкачування ґрунтових вод і зростаюче навантаження від міської забудови призвели до ущільнення дна озера за останнє століття.

Ще 1925 року інженери вперше повідомили про це явище, яке було зафіксоване знову в 1990-х і 2000-х роках, коли з’ясувалося, що частини мегаполісу опускаються приблизно на 35 сантиметрів щорічно. Це призвело до пошкодження інфраструктури, включно з метрополітеном, однією з найбільших систем швидкісного транспорту в Північній і Південній Америці.

Протягом десятиліть учені відстежували опускання міста кількома поколіннями космічних радарів. Однак тепер нова місія NISAR, запущена 2025 року, дає змогу спостерігати за процесом у режимі реального часу з безпрецедентною точністю.

