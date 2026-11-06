Мегацунамі може накрити за дев’ять годин: вчені попередили про небезпеку з океану

Цунамі / © Pexels

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Катастрофічне виверження вулкана Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма може спричинити «мегацунамі», яке досягне східного узбережжя США впродовж кількох годин.

Про це повідомляє Daily Mail.

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За найгіршим сценарієм, величезна частина західного схилу вулкана може відколотися та впасти в океан. Це підніме біля острова початкову хвилю заввишки майже 1000 метрів.

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Спочатку вода накриє Ла-Пальму та сусідні острови, а вже через дев’ять годин 20-метрові хвилі можуть досягти Флориди. На решті східного узбережжя США їхня висота сягатиме близько 10 метрів.

Науковців непокоїть крутий західний схил вулкана, який частково надколовся ще під час виверження 1949 року. За словами професора Макгвайра, його дослідницька група ще у 1990-х роках з’ясувала, що ця величезна маса породи щороку повільно зсувається до моря на один-два сантиметри. Вчений очікує, що зрештою ця частина схилу впаде в океан і спричинить мегацунамі.

Науковець наголошує, що вулкан не обов’язково має вивергатися для катастрофічного зсуву. Адже гази, які просочуються крізь породу, можуть послабити її зсередини. Дослідники також посилаються на доісторичні відкладення на Багамах, Канарських островах та Островах Кабо-Верде, де знаходили уламки давніх цунамі на висоті від 900 до 980 футів над рівнем моря.

Вулкан на Канарських островах. / © Associated Press

Як приклади подібних катастроф у минулому Макгвайр наводить виверження вулкана Унзен у Японії 1792 року, коли зсув та цунамі забрали життя близько 15 000 людей, а також обвал вулкана Анак-Кракатау в Індонезії у грудні 2018 року, де хвилі вдарили за 30 хвилин і призвели до загибелі понад 400 осіб.

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«Суть у тому, що ми просто не можемо сказати, де станеться наступне вулканічне цунамі, а також наскільки великим воно буде, але воно станеться», — зазначив професор.

Нагадаємо, над Південним полюсом сформувався особливо потужний полярний вихор, який прискорив руйнування озонового шару.

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