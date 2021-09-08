Мехіко добряче потрусило: почалися зсуви та каменепади, оголошена загроза цунамі (фото, відео)

Землетрус спричинив відключення електроенергії в окремих районах мексиканської столиці.

У столиці Мексики Мехіко і біля курорту Акапулько стався потужний землетрус. Поштовхи оцінюються в 7,4 бали.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що землетрус спричинив відключення електроенергії в окремих районах Мехіко, водночас руйнувань не помічено.

| Television channel records the moment when #earthquake hits the capital of #Mexico. Experts associate these lights in the sky with the energy charge released during the earthquake. #tsunami warning issued after massive 7.4 magnitude tremor. pic.twitter.com/wQKXfF3oG6 — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) September 8, 2021

"Управління громадської безпеки виконало вже три обльоти міста, ніякої шкоди виявлено не було", — сказала очільниця уряду міста Клаудія Шейнбаум.

Згідно з даними сервісу попередження про цунамі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, для мексиканського штату Герерро на західному узбережжі країни оголошена загроза цунамі.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня Мексику накрив потужний шторм: негода вдарила по туристичних курортах Канкун і Тулум. Із собою негода принесла сильні дощі, а тому потоками брудної води позатоплювало вулиці. Шквальний вітер поламав дерева і потрощив автівки та будинки. Без світла лишилися десятки осель. Трьом сотням людей довелося переїхати до тимчасових помешкань.

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