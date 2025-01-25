Мексика ледь не зірвала плани Трампа щодо депортації нелегалів: що сталося

Перевезення депортованих до іншої країни вимагає співпраці з урядом цієї країни.

Мексика відмовила у посадці військовому літаку США, що тимчасово зірвало плани адміністрації Трампа депортувати мігрантів. Інцидент стався у четвер, 23 січня.

Про це повідомляє NBC з посиланням на двох чиновників Пентагону та третьої особи, знайомої з ситуацією.

Джерела повідомили, що два військово-транспортні літаки C-17, кожен з яких перевозив близько 80 осіб, вивезли депортованих із США до Гватемали. Третій рейс, призначений для Мексики, так і не вилетів.

Згодом офіційний представник Білого дому у текстовому повідомленні зазначив, що "справа з польотами була адміністративною проблемою і була швидко виправлена".

Після розголосу цієї інформації, речниця Білого дому Керолайн Лівітт у суботу, 25 січня, написала у мережі Х (Twitter) : “Учора Мексика прийняла рекордні 4 рейси депортації за 1 день!”.

При цьому вона додала, що одночасно відбувається “необмежена” депортація на сухопутному кордоні.

Проте речниця Білого дому не уточнила, чи були це військові, комерційні чи приватні рейси.

Офіс президента Мексики Клаудії Шейнбаум заявив, що виступає проти вжиття Трампом “односторонніх” дій щодо впровадження обмежувальних імміграційних стандартів, а перевезення депортованих до іншої країни вимагає співпраці з урядом цієї країни.

“Мексика має дуже добрі стосунки з урядом Сполучених Штатів, і ми співпрацюємо з повагою до нашого суверенітету з широкого кола питань, включаючи міграцію”, - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Мексики.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві не вдавалися в деталі, чому американському літаку не дозволили приземлитися в країні.

Нагадаємо, Сполучені Штати почали депортацію сотень нелегальних мігрантів, яких відправили назад до країн походження військовими літаками. В Білому домі похвалилися “найбільшою операцією з масової депортації в історії”.

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