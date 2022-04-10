Мексика почала акуратно змінювати позицію щодо війни Росії проти України

Глава держави виступив на підтримку українців, які постраждали під час бойових дій.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що Мексика не погоджується з вторгненням Росії в Україну.

Відповідне відеозвернення опубліковано до глобальної події на підтримку українських жертв конфлікту, пише Reuters.

"Ми не приймаємо вторгнення Росії в Україну, тому що ми постраждали від вторгнень", - сказав Лопес Обрадор, посилаючись на вторгнення Іспанії, Франції та Америки.

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Він заявив, що Мексика виступає за мирне вирішення конфлікту.

Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет у конфлікті і відмовився вводити санкції проти Росії. Водночас уряд країн підтримав голосування в Організації Об’єднаних Націй, яке закликало Росію вивести свої сили з України, але Мексика утрималася під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН щодо виключення Росії з правозахисного органу ООН.