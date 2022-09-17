Мексика запропонує план негайного перемир'я в Україні щонайменше на 5 років

Пропозицію щодо припинення бойових дій під час розв’язаної Кремлем війни оголосить очільник мексиканського МЗС на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

У п’ятницю, 16 вересня, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард запропонує план створення “Комітету з питань діалогу та миру” для негайного припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє CNN з посилання на заяву мексиканського лідера, зроблену під час промови на військовому параді до Дня незалежності в Мехіко.

Пропозиція буде спрямована на досягнення перемир’я щонайменше на п’ять років.

План буде оприлюднено на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами президента Мексики, він дозволить присвятити час “вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу”.

Водночас Лопес Обрадор розкритикував санкції проти Росії та "масове постачання" зброї в Україну, назвавши їх "діями, які сприяли протистоянню".

Мексиканська пропозиція передбачає, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в новоствореному Комітеті. Це, на його думку, дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що "морально прийнятно" постачати Україні зброю, аби вона могла захистити себе від російської агресії.

Читайте також: