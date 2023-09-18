Мексика запросила на парад до Дня незалежності представників Росії: Україна відреагувала

Представниця України звернулась до президента Мексики через запрошення військових РФ.

У Мексиці під час параду до Дня незалежності країни відбувся парад, участь в якому взяли представники Росії.

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Пані посол України Оксана Драмарецька дорікнула президенту Мексики за запрошення представників країни-агресори під час війни.

У своєму акаунти у мережі Х вона заявила, що присутність представників Росії, на чиїх руках українська кров, заплямувало парад.

"Військовий парад у Мехіко заплямований участю російського полку: черевики та руки воєнних злочинців забруднені кров'ю", – написала дипломатка.

Вона звернулась також до президента країни.

"Наскільки послідовна, пане Лопес Обрадор, ваша політика нейтралітету та ваше засудження російської агресії проти моєї країни?" – зазначила Драмарецька.

Крім російської делегації у параді взяли участь Беліз, Бразилія, Чилі, Китай, Колумбія, Південна Корея, Куба, Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Нікарагуа, Панама, Домініканська Республіка, Шрі-Ланка, Уругвай та Венесуела.

В свою чергу у Секретаріаті нацоборони заявили, що ці контингенти "підсилили" захід, "демонструючи братство, яке поєднує Мексику з країнами Америки, Європи та Азії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп отримав похвалу від Путіна та дуже зрадів.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній премʼєр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував Захід через повільну допомогу Україні.

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