Мексику затопило: десятки загиблих та зсуви ґрунту

Сильні зливи в Мексиці забрали понад два десятки життів / © Associated Press

Сильні дощі спричинили затоплення у декількох штатах Мексики. Щонайменше 21 особа загинула, а кілька людей зникли безвісти через стихію.

Про це повідомляє Reuters.

Інтенсивні опади призвели до зсувів ґрунту, відключення електроенергії та розливу річок у різних штатах країни. Найбільше постраждав штат Ідальго, де загинули 16 осіб, а приблизно тисяча будинків і сотні шкіл отримали серйозні пошкодження.

У штаті Пуебла троє осіб загинули через зсуви ґрунту, ще п’ятеро осіб вважаються зниклими безвісти, зазначив губернатор Алехандро Армента. В штаті Веракрус — двоє загиблих.

Президентка Мексики Клаудія Шайнбаум повідомила, що влада активно працює над евакуацією постраждалих, розчищенням доріг та відновленням електропостачання.

