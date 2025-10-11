ТСН у соціальних мережах

Мексику затопило: десятки загиблих та зсуви ґрунту

Проливні дощі призвели до відключення електроенергії та вихід річок із берегів у кількох штатах країни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сильні зливи в Мексиці забрали понад два десятки життів

Сильні зливи в Мексиці забрали понад два десятки життів / © Associated Press

Сильні дощі спричинили затоплення у декількох штатах Мексики. Щонайменше 21 особа загинула, а кілька людей зникли безвісти через стихію.

Про це повідомляє Reuters.

Інтенсивні опади призвели до зсувів ґрунту, відключення електроенергії та розливу річок у різних штатах країни. Найбільше постраждав штат Ідальго, де загинули 16 осіб, а приблизно тисяча будинків і сотні шкіл отримали серйозні пошкодження.

У штаті Пуебла троє осіб загинули через зсуви ґрунту, ще п’ятеро осіб вважаються зниклими безвісти, зазначив губернатор Алехандро Армента. В штаті Веракрус — двоє загиблих.

Президентка Мексики Клаудія Шайнбаум повідомила, що влада активно працює над евакуацією постраждалих, розчищенням доріг та відновленням електропостачання.

Нагадаємо, 10 жовтня 2025 року, біля південного узбережжя Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бала. Епіцентр залягав у водах поблизу міста Манай, провінція Давао-Орієнталь, на глибині близько 20 кілометрів.

