"Меланія не покине Трампа через те, що він ідіот": експрацівник Білого дому розкрив таємницю президентського подружжя

Чи дійсно Трамп і Меланія мають «контракт на стосунки»: експрацівник Білого дому відповів / © Associated Press

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Колишній директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі поділився своїми спостереженнями щодо заяв про нібито шлюбний контракт між Меланією та президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Mirror US.

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Дональд і Меланія Трампи одружені вже понад два десятиліття, і весь світ стежить за кожним їхнім кроком від моменту обрання Трампа президентом Сполучених Штатів 2017 року.

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Відтоді поширюються різні чутки про стосунки пари, багато хто стверджує, що вони перебувають у «транзакційних договірних відносинах».

«Репортери сказали, що між ними є домовленість, що є порозуміння, що вона звикла до певного способу життя, і він дбає про те, щоб вона його й отримала. Якщо ви мене чітко запитуєте, чи бачив я контракт між ними — я не бачив контракту», — підтвердив колишній співробітник Білого дому.

«Ви питаєте мене, як спостерігача особисто 2016-го та 2017 року, і навіть у другій половині 2015 року, чи поводяться вони так, ніби перебувають у транзакційних договірних відносинах? За моїми спостереженнями, так. Однак я не бачив цього на перший погляд, тому я просто ділюся своїми спостереженнями, отриманими з чужих слів», — додав Скарамуччі.

Окрім коментаря щодо того, чи вважає він, що між Трампом і Меланією існував контракт, він також поділився своєю думкою щодо самої Меланії, зізнавшись, що вважає її більш приземленою, ніж можуть припустити інші.

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«Я вважав, що Меланія дуже приземлена, хочете вірте, хочете ні. Вона віддана і не збирається відмовлятися від Трампа через те, що він ідіот. На перший погляд, він ідіот, тому, мабуть, вони й не живуть разом», — каже колишній директор з комунікацій Білого дому.

Зауваження Ентоні прозвучали лише через кілька тижнів після того, як старший радник Меланії спростував припущення про те, що вона зникла з публічного життя.

Раніше журналістка Джоанна Коулз підрахувала, що Меланія зробила «приблизно 14-16 публічних виступів цього року».

Однак Мішель Обама за час свого перебування на посаді першої леді з’являлася на публіці понад 100 разів на рік, поруч із Бараком Обамою.

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Востаннє Меланію бачили на публіці разом з чоловіком у середині липня, коли вони були на фіналі чемпіонату світу з футболу в Нью-Джерсі.

Раніше Трамп шокував зізнанням, що забороняє йому робити перша леді Меланія.

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