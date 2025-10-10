Меланія Трамп говорила з Путіним через таємні канали: яку теми обговорили

Дональд Трамп та його дружина Меланія / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп зізналася, що розмовляла з Путіним щодо викрадених українських дітей через «підпільні» канали.

Про це пише Іndependent.

За словами Меланії, вісім українських дітей, яких викрали з їхніх сімей та утримували в полоні в Росії, повернули до України після закулісних переговорів між першою леді та представниками РФ.

Пані Трамп, колишня модель, яка народилася на території сучасної Словенії, коли ця країна була частиною колишньої Югославії, зробила приголомшливу заяву. Вона розповіла журналістам, що «багато чого відбулося» з того часу, як у серпні вона надіслала листа президенту Росії Володимиру Путіну щодо долі тисяч дітей, яких було вивезено до Росії після того, як їх захопили російські війська.

Вона сказала, що Путін відповів письмово, щоб продемонструвати «готовність взаємодіяти» з першою леді «безпосередньо» та надав їй «деталі щодо українських дітей, які проживають у Росії».

«Відтоді ми з президентом Путіним маємо відкритий канал комунікації щодо благополуччя цих дітей», — сказала вона.

Пані Трамп також повідомила журналістам, що обидві сторони переговорів взяли участь у «кількох зустрічах та телефонних дзвінках по таємних каналах» та «домовилися співпрацювати одна з одною на благо всіх людей, причетних до цієї війни».

Крім того, вона сказала, що її представник працював безпосередньо з командою Путіна, щоб забезпечити безпечне возз’єднання дітей з їхніми сім’ями. Вісім таких дітей возз’єднали зі своїми сім’ями протягом останніх 24 годин.

Хоча перша леді описала дітей як тих, кого «розлучили з батьками» через «бойові дії на передовій», ніби випадково, українські чиновники та правозахисні групи задокументували докази того, що російські війська активно захоплювали українських дітей та насильно депортували їх до Росії.

Пані Трамп заявила, що Москва протягом останніх трьох місяців «продемонструвала готовність розкрити об’єктивну та детальну інформацію» про дітей, включаючи біографічні дані та фотографії, а також те, що вона назвала «оглядом соціальних, медичних та психологічних послуг», що надавалися їм під час перебування в полоні, включаючи детальний звіт про вісьмох дітей, які брали участь у нещодавніх репатріаційних операціях.

Пані Трамп заявила, що її робота над долею викрадених українських неповнолітніх буде «постійною місією», яка є для неї «важливою ініціативою». Вона додала, що зараз розробляються плани повернути більше дітей до України з Росії найближчим часом, і сказала, що Росія також погодилася повернути дорослих, яких викрали неповнолітніми, але яким з того часу виповнилося 18 років, перебуваючи в полоні.

Нагадаємо, що у серпні Меланія Трамп передала Путіну таємного листа. Згодом стало відомо, що було у листі, який Меланія Трамп передала Путіну.