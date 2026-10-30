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23 жовтня Білий дім офіційно повідомив, що за безпосередньої участі Меланії Трамп вдалося погодити тимчасове припинення бойових дій у районі Олешок для доставлення гуманітарної допомоги та організації добровільного виїзду цивільних.

За інформацією адміністрації США, Перша леді та її представники працювали над узгодженням цілей, строків і технічних умов гуманітарної місії з українською та російською сторонами.

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При цьому переговорна робота щодо гуманітарного доступу до Олешок тривала задовго до американського втручання. Однак саме залучення Меланії Трамп, імовірно, допомогло прискорити перехід від тривалих обговорень до конкретних домовленостей та їх реалізації.

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Особливу увагу привертає те, що Перша леді США не обмежилася офіційним оголошенням про домовленості. Вона продовжила особисто висвітлювати перебіг місії у своєму акаунті X.

Зокрема, Меланія Трамп поширила повідомлення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про початок розмінування маршрутів до Олешок. У власній публікації вона прямо послалася на українського омбудсмена як на посадовця, який підтвердив виконання цього етапу гуманітарних домовленостей.

В іншому дописі Перша леді США поширила повідомлення Лубінця про його особисту участь у місії та закликала підтримати учасників операції.

«Залишаймося єдиними у підтримці та побажаймо їм безпеки, коли вони наближаються до Олешок», — написала Меланія Трамп.

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Вона також висловила сподівання, що гуманітарна місія допоможе припинити страждання людей і стане початком нового етапу тривалого миру між Україною та Росією.

Про перебіг гуманітарної місії інформує також Посольство США в Україні. Таким чином, тема Олешок представлена не лише в особистих публікаціях Першої леді, а й в офіційній американській дипломатичній комунікації.

Українську переговорну групу щодо гуманітарної місії очолює Дмитро Лубінець. Він особисто долучився до її реалізації та регулярно інформує про виконання погоджених процедур.

29 жовтня омбудсмен повідомив про завершення розмінування визначених маршрутів і готовність гуманітарного конвою до відправлення.

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Лубінець окремо подякував Меланії Трамп за особисту залученість, міжнародне посередництво та координацію зусиль, які допомогли досягти гуманітарних домовленостей.

У Білому домі також повідомляли, що під час підготовки місії використали гуманітарний канал комунікації, який раніше допоміг організувати шість операцій із возз'єднання 34 дітей із родинами.

Таким чином, домовленості щодо Олешок стали продовженням уже наявної гуманітарної співпраці за участю американської сторони.

Найважливішим результатом місії має стати доставлення необхідної допомоги та забезпечення можливості безпечного й добровільного виїзду для цивільних, які цього бажають.

Результати операції також можуть показати, чи здатен такий формат міжнародного гуманітарного посередництва бути корисним для вирішення інших гуманітарних питань в умовах війни.

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