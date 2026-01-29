Меланія Трамп отримала листа від Путіна: що він написав про повернення українських дітей

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Перша леді США Меланія Трамп у четвер, 29 січня, заявила, що отримала листа від кремлівського диктатора Володимира Путіна, в якому йдеться про процес повернення українських дітей та возз’єднання родин, розділених через війну.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Дружина американського президента розповіла, що отримала пряму відповідь від Путіна на свій торішній запит і наразі її представники продовжують комунікацію з російською стороною.

Реклама

Це стало реакцією на її звернення минулого року, в якому вона закликала Путіна захистити «невинність» дітей, народжених в Україні, та сприяти їхньому поверненню в родини.

«Він написав мені листа у відповідь. Мій представник контактує з ними [російською стороною — ред.], і ми все ще працюємо над об’єднанням більшої кількості дітей», — зазначила дружина президента США Дональда Трампа.

Хоча Меланія Трамп не оприлюднила текст листа дослівно і не розкрила конкретних домовленостей, вона висловила обережний оптимізм щодо результатів цих переговорів.

«Я сподіваюся, що незабаром ми знову матимемо великий успіх. Чудово бачити всіх цих дітей і батьків щасливими. Звісно, ви хочете бути зі своєю дитиною», — додала перша леді.

Реклама

Варто зазначити, що питання повернення депортованих та розлучених із батьками дітей залишається одним із найболючіших для України протягом усіх років війни. Пряме втручання першої леді США може свідчити про активізацію непублічних каналів комунікації між Вашингтоном та Москвою з гуманітарних питань.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію «Повернення українських дітей». Документ вимагає від Росії негайно повернути всіх незаконно переміщених та депортованих українських дітей.