Меланія Трамп погрожує судом родині Байдена на понад $1 млрд

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

Перша леді США Меланія Трамп пригрозила подати до суду на Хантера Байдена, сина колишнього президента Джо Байдена, вимагаючи понад $1 мільярд компенсації. Причиною стали його публічні слова про те, що з майбутнім чоловіком її нібито познайомив засуджений сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн.

Про це повідомляє BBC.

Адвокати Меланії назвали твердження Байдена “хибним, принизливим, наклепницьким та підбурювальним”. У листі, адресованому юристу Байдена, вони вимагають публічного вибачення та спростування, інакше погрожують судовим позовом на суму понад $1 млрд. За словами правників, такі заяви завдали першій леді “величезних фінансових і репутаційних збитків”.

Реклама

Скандальні слова пролунали на початку місяця в інтерв’ю Хантера Байдена режисеру Ендрю Каллагану. Там він заявив, що неопубліковані документи щодо Епштейна нібито пов’язують Дональда Трампа зі злочинцем, і що саме Епштейн познайомив його з Меланією. Байден також посилався на публікації журналіста Майкла Вулффа, автора критичної біографії Трампа.

Daily Beast, на яке, за словами адвокатів, спирався Байден, видалило свою статтю та вибачилося після того, як отримало листа від представників Меланії Трамп. Видання визнало, що немає жодних доказів знайомства подружжя через Епштейна.

За офіційною версією, оприлюдненою в Harper’s Bazaar у 2016 році, Дональд і Меланія познайомилися у листопаді 1998 року на вечірці, організованій власником модельного агентства. Трамп тоді щойно розлучився зі своєю другою дружиною Марлою Мейплз.

Скандал розгорівся на тлі зростаючого тиску на Білий дім з вимогою оприлюднити так звані «файли Епштейна» — раніше закриті документи у справі проти мільярдера, який у 2019 році наклав на себе руки у в’язниці, чекаючи суду. Дональд Трамп пообіцяв опублікувати їх у разі повернення до президентської посади, але ФБР і Мін’юст у липні заявили, що списку “компрометуючих” клієнтів Епштейна не існує.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його команда юристів подала “історичний” судовий позов проти медіа The Wall Street Journal через згадку у статті про Епштейна.