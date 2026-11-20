Меланія Трамп / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп заявила, що налагодила «чудові стосунки» з Україною та Росією у питанні повернення дітей, розлучених із родинами через війну. За її словами, завдяки цій роботі вже 34 дитини змогли повернутися додому.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Fox News.

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Меланія Трамп розповіла про співпрацю України та Росії щодо повернення дітей

Перша леді США прокоментувала результати своєї ініціативи з повернення українських дітей до родин. Вона зазначила, що її представник постійно підтримує зв’язок з обома сторонами, а сама вона особисто стежить за перебігом цього процесу.

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Меланія Трамп також заявила, що їй вдалося побудувати «справжню довіру» між українцями та росіянами у цьому гуманітарному питанні.

«Ми працюємо разом, у нас дуже позитивні стосунки, і вони розуміють, чого ми хочемо досягти», — зазначила вона.

За даними Білого дому, завдяки зусиллям першої леді США 34 дитини возз’єдналися зі своїми родинами. Цьому передував лист Меланії Трамп до президента Росії Володимира Путіна щодо дітей, розлучених із близькими через війну.

Останнє возз’єднання відбулося 17 серпня 2026 року. Тоді ще одна дитина змогла повернутися до своєї родини.

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«Немає нічого сильнішого, ніж возз’єднання матері з дитиною після довгої розлуки», — заявила Меланія Трамп.

Повернення українських дітей: яку роль у цьому відіграє Меланія Трамп

Раніше перша леді США Меланія Трамп неодноразово заявляла, що особисто долучилася до процесу повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила. За її словами, вона підтримує контакт з українською стороною та веде переговори з представниками команди Володимира Путіна.

Зокрема, 31 липня 2026 року повідомлялося, що в межах окремої гуманітарної ініціативи до України повернули ще п’ятьох дітей. Тоді в Білому домі наголошували, що Меланія Трамп продовжує співпрацювати з представниками України та Росії, аби сприяти безпечному возз’єднанню дітей із родинами.

Крім того, перша леді США спілкувалася з Володимиром Путіним через неофіційні канали зв’язку. За її словами, після цих контактів до України вдалося повернути вісьмох дітей, яких розлучили з родинами та вивезли до Росії.

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Окремо Меланія Трамп спростовувала заяви Олександра Лукашенка про нібито її звернення до Білорусі з проханням допомогти повернути українських дітей. Перша леді наголошувала, що взаємодія відбувалася безпосередньо між нею, її представником, а також українською та російською сторонами — без посередництва Мінська.

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