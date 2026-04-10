Меланія Трамп різко відреагувала на чутки про Епштейна і закликала до слухань у Конгресі

Перша леді США Меланія Трамп публічно відреагувала на чутки про можливі зв’язки з Джеффрі Епштейном, різко їх заперечивши та закликавши до відкритих слухань.

Олена Кузьмич
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп заперечила будь-які зв’язки з Джеффрі Епштейном та закликала припинити поширення подібних тверджень.

Про це повідомляє BBC.

У заяві, зробленій у Білому домі, вона наголосила, що ніколи не була причетна до злочинів Епштейна і не знала про зловживання щодо його жертв. За словами першої леді, їхні шляхи перетнулися лише коротко у 2000 році.

Меланія Трамп також спростувала чутки про те, що саме Епштейн познайомив її з Дональд Трамп. Вона назвала такі твердження «підлими спробами зганьбити» її репутацію.

Окремо вона прокоментувала згаданий у «файлах Епштейна» електронний лист 2002 року з Гіслейн Максвелл, зазначивши, що це було звичайне ввічливе листування без жодного підтексту.

Водночас перша леді закликала американських законодавців провести слухання у Конгресі для жертв сексуальної експлуатації, пов’язаної зі справою Епштейна.

«Кожна жінка повинна мати можливість розповісти свою історію публічно, якщо вона цього бажає, а її свідчення мають бути зафіксовані у протоколі Конгресу. Лише тоді ми дізнаємося правду», — заявила вона.

Як зазначає BBC, причини, які спонукали Меланію Трамп зробити цю заяву, залишаються невідомими. Водночас її слова можуть знову активізувати дискусію щодо розслідування Міністерства юстиції США у справі Епштейна та оприлюднення матеріалів.

Раніше Дональд Трамп визнавав, що був знайомий з Епштейном, але згодом припинив із ним контакти.

«Файли Епштейна» та Україна: нерухомість у Львові та модель з Броварів

Нагадаємо, розслідувачі «Слідства.Інфо» також виявили листування між Епштейном і українкою Анастасією Н., яка від 2015 до 2019 року підбирала для нього молодих дівчат. Епштейн оплачував їй витрати на салони, авіаперельоти та техніку.

У файлах також згадуються українські бізнес-активи та інвестиції. Наприклад, 2017 року Епштейн обговорював потенційну угоду в банківському секторі України з грецьким топменеджером, а також розглядав можливість придбання п’ятирівневої вілли у Львові на вулиці Бориса Романицького.

