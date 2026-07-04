Меланія Трамп веде таємні прямі переговори з Путіним: про що домовляється

За інформацією ЗМІ, Меланія Трамп очолила місію США з порятунку викрадених українських дітей / © Associated Press

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Жахи війни в Україні спонукали Меланію Трамп тиснути на диктатора Володимира Путіна щодо повернення зниклих безвісти дітей з Росії.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією видання, зусилля першої леді США допомогли понад двом десяткам українських дітей повернутися до своїх сімей після того, як Москва забрала їх з домівок для примусового «перевиховання».

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«Зображення, які з’явилися, де вона дізналася про цих дітей, які стали переміщеними особами внаслідок війни, справді вплинули на неї», — сказав Марк Бекман, старший радник пані Трамп.

Він додав, що Меланія «дуже віддана справі» та «працює над тим, щоб якомога більше дітей повернулися до своїх сімей».

Повідомляється, що офіс першої леді взяв на себе ініціативу від імені США з цього питання, а не через традиційні дипломатичні канали через Державний департамент США.

Американські дослідники виявили понад 210 місць, куди українських дітей вивозили для військових навчань, виготовлення безпілотників та інших центрів «перевиховання» в Росії.

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Київ назвав масштабну програму депортації щонайменше 19 000 дітей воєнним злочином та геноцидом, згідно з визначенням Організації Об’єднаних Націй.

Коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнних злочинах, у ньому згадувалися викрадені діти.

У серпні минулого року Білий дім повідомив, що пані Трамп написала Путіну листа з проханням припинити війну заради дітей, які постраждали з моменту початку вторгнення в лютому 2022 року.

Потім, у жовтні, перша леді розповіла, що спілкувалася з Путіним і переконала його возз’єднати вісьмох українських дітей з їхніми сім’ями. У наступні місяці було звільнено ще кілька дітей.

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У виданні зазначають, що Меланія Трамп змусила свого чоловіка, Дональда Трампа, зайняти жорсткішу позицію щодо Москви.

Президент США згадував, як його дружина закликала його не сприймати слова Путіна про мир серйозно, поки Росія продовжує щонічні бомбардування українських міст.

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