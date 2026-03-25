Меланія Трамп викрила обман Лукашенка щодо українських дітей у Росії

Перша леді США запевнила, що не потребує посередників для возз’єднання українських дітей, вивезених до Росії, з їхніми сім’ями в Україні.

Богдан Скаврон
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Твердження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що перша леді США Меланія Трамп зверталася до нього по допомогу для повернення з Росії вивезених українських дітей, є неправдивими та безпідставними.

Про це дружина американського президента повідомила виданню Breitbart News.

За її словами, всі переговори про возз’єднання українських дітей, вивезених з окупованих територій, з їхніми сім’ями велися безпосередньо між нею, її офіційним представником, а також владою Росії та України.

Меланія Трамп окремо наголосила, що жодних посередників у цьому процесі не було, включаючи Олександра Лукашенка.

«Звернень до жодної зі сторін від мого імені жодна третя сторона не здійснювала», — додала вона.

Під час пресконференції минулого тижня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що перша леді США начебто передала йому «список дітей, які зникли в Росії внаслідок війни в Україні», і попросила передати його президенту Росії Володимиру Путіну.

Видання нагадало, що від жовтня минулого року Меланія Трамп посприяла трьом раундам возз’єднання українських дітей з їхніми сім’ями на тлі війни.

Джерела Breitbart News стверджують, що перша леді та її представник підтримують зв’язок з командою президента держави-агресорки Володимира Путіна та українською командою щодо четвертого возз’єднання, яке розпочнеться на початку квітня.

Нагадаємо, у лютому цього року Меланія Трамп особисто прозвітувала про успішну операцію з порятунку дітей, яких примусово розлучили з батьками та вивезли на територію країни-агресорки.

