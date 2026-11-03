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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Меланія Трамп збере українців і росіян в Білому домі: що відомо про наміри

5 листопада Меланія Трамп збере представників України та Росії в Білому домі. Перша леді США також виступить із промовою про припинення вогню в Олешках.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Меланія Трамп збере українців і росіян в Білому домі: що відомо про наміри

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада проведе зустріч із представниками України та Росії в Білому домі. Вона також виступить із промовою, присвяченою припиненню вогню в Олешках та прилеглих районах Херсонської області.

Про це повідомили 3 листопада на офіційному сайті Білого дому.

Згідно із заявою, Меланія Трамп особисто організує зустріч представників двох країн, які перебувають у стані війни. У Білому домі назвали цю подію винятковим моментом в історії США.

Зазначається, що перша леді самостійно ініціювала взаємодію між Україною та Росією. За твердженням американської адміністрації, їй також вдалося домогтися припинення вогню в Олешках та навколишніх районах Херсонської області.

У Білому домі наголосили, що така дипломатична ініціатива є безпрецедентною для першої леді США.

Виступ Меланії Трамп запланований на четвер, 5 листопада, об 11:00 за східним часом США. За київським часом це буде 18:00.

Під час промови вона розповість про домовленості щодо припинення вогню в Олешках.

Місія в Олешках — що відомо про роль Меланії Трамп

Нагадаємо, днями відбулася евакуація з Олешків на Херсонщині. Відомо, що завдяки успішній гуманітарній місії та режиму тиші 31 жовтня цивільних вивезли з тимчасово окупованого Росією населеного пункту. Вони перетнули кордон і перебувають у безпеці.

Операція відбулася за посередництва першої леді США Меланії Трамп, а також за підтримки української влади й уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Він зазначав, що евакуювали всіх охочих без будь-яких фільтрацій чи перевірок. Серед врятованих — люди різного віку, зокрема 94-річний мешканець і маленькі діти, домашні тварини.

Раніше Меланія Трамп заявляла, що під час успішної гуманітарної місії з окупованих Олешків за підтримки перемир’я евакуювали майже 800 цивільних та доставили допомогу.

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