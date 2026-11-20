Меланія Трамп / © Associated Press

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На прем’єрі свого документального серіалу в Нью-Йорку першу леді США Меланію Трамп запитали про недоліки Дональда Трампа. Вона уникнула чіткої відповіді та сказала лише три слова.

Про це пише UNILAD.

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Це сталося ввечері 19 листопада на червоній доріжці, звідки вів ефір наживо канал One America News. Один із журналістів розпитав Меланію Трамп про особисте життя з чоловіком.

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«Цей фільм вперше справді показує особисту сторону вашого життя та вашої родини. Якою найгіршою звичкою вашого чоловіка ви можете зі мною поділитися? Про яку ми не знаємо», — запитав репортер.

У відповідь перша леді лише легенько похитала головою, усміхнулася та сказала: «О, це особисте». Коли ж журналіст почав наполягати фразою «давай, дайте мені один», Меланія відповіла трьома словами: «Довіра. Довіра та сім’я». Таким чином вона зробила відсилання до назви першого епізоду своєї документальної стрічки — «Сім’я та довіра».

Також журналісти запитали Меланію Трамп, чи хвилюється вона через майбутні розслідування щодо її родини. Адже після перемоги на проміжних виборах демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу США і вже в січні планують перевіряти роботу адміністрації Трампа.

«Ну, ми вже багато чого пережили. І ми до цього звикли. І я просто пропоную їм зосередитися на позитивних речах і, хм, приділити час подбати про Сполучені Штати, а не витрачати час на розслідування», — зазначила вона.

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Нагадаємо, нещодавно відбулась неформальна зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті АТЕС у Китаї під час переговорів за участі Сі Цзіньпіна. Зайшовши до кімнати, Трамп вказав на очільника Кремля та пожартував: «Хто це?», додавши: «Він мій друг». Експерти з мови тіла помітили в цьому епізоді промовисті деталі, які викрили реальну поведінку політиків.

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