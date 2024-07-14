Меланія Трамп звернулася до американців після замаху на чоловіка — заява

Дружина Дональда Трампа Меланія зробила заяву після замаху на свого чоловіка під час передвиборчого мітингу.

Про це Меланія Трамп написала в соцмережі X.

Дружина Дональда Трампа написала, що зараз думає про своїх співвітчизників-американців і вважає їх "унікальним союзом". Також вона згадала про 18-річного сина — Беррона.

"Америко, тканина нашої тендітної нації пошматована, але наша мужність і здоровий глузд повинні піднятися і знову об'єднати нас в одне ціле. Коли я побачила, як жорстока куля влучила в мого чоловіка Дональда, я зрозуміла, що моє життя і життя Беррона перебувають на межі руйнівних змін", — написала вона.

Дружина Дональда Трампа Фото: x.com

Меланія Трамп подякувала агентам спецслужб і правоохоронцям, які захищали 45-го президента США, а також висловила співчуття сім'ям постраждалих під час стрілянини людей.

Дружина Трампа звернулася до американців Фото: Х

"Монстр, який визнав мого чоловіка нелюдською політичною машиною, намагався заглушити пристрасть Дональда — його сміх, винахідливість, любов до музики та натхнення. Основна сторона життя мого чоловіка — це його людська сторона, що була похована під політичною машиною. Дональд, щедрий і турботливий чоловік, з яким я пройшла через найкращі та найгірші часи", — додала Меланія Трамп.

Вона наголосила, що не можна забувати про любов, співчуття, доброту та емпатію через різні політичні погляди, а також закликала до негайного возз'єднання.

"Світанок знову настав. Возз'єднаймося. Негайно. Цього ранку підніміться над ненавистю, злобою і простодушними ідеями, які розпалюють насильство. Ми всі прагнемо світу, у якому повага — понад усе, родина — на першому місці, а любов теж має бути понад усе. Ми можемо реалізувати цей світ знову. Кожен з нас повинен вимагати його повернення", — закликала Меланія Трамп.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на 45-го президента США Дональда Трампа. Глава української держави заявив, що "такому насильству немає виправдань".

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