Меланія Трамп звернулася до американців після замаху на чоловіка — заява

Колишня перша леді США назвала нападника монстром, який намагався "заглушити пристрасть Дональда".
Дружина Дональда Трампа Меланія зробила заяву після замаху на свого чоловіка під час передвиборчого мітингу.
Про це Меланія Трамп написала в соцмережі X.
Дружина Дональда Трампа написала, що зараз думає про своїх співвітчизників-американців і вважає їх "унікальним союзом". Також вона згадала про 18-річного сина — Беррона.
"Америко, тканина нашої тендітної нації пошматована, але наша мужність і здоровий глузд повинні піднятися і знову об'єднати нас в одне ціле. Коли я побачила, як жорстока куля влучила в мого чоловіка Дональда, я зрозуміла, що моє життя і життя Беррона перебувають на межі руйнівних змін", — написала вона.
Меланія Трамп подякувала агентам спецслужб і правоохоронцям, які захищали 45-го президента США, а також висловила співчуття сім'ям постраждалих під час стрілянини людей.
"Монстр, який визнав мого чоловіка нелюдською політичною машиною, намагався заглушити пристрасть Дональда — його сміх, винахідливість, любов до музики та натхнення. Основна сторона життя мого чоловіка — це його людська сторона, що була похована під політичною машиною. Дональд, щедрий і турботливий чоловік, з яким я пройшла через найкращі та найгірші часи", — додала Меланія Трамп.
Вона наголосила, що не можна забувати про любов, співчуття, доброту та емпатію через різні політичні погляди, а також закликала до негайного возз'єднання.
"Світанок знову настав. Возз'єднаймося. Негайно. Цього ранку підніміться над ненавистю, злобою і простодушними ідеями, які розпалюють насильство. Ми всі прагнемо світу, у якому повага — понад усе, родина — на першому місці, а любов теж має бути понад усе. Ми можемо реалізувати цей світ знову. Кожен з нас повинен вимагати його повернення", — закликала Меланія Трамп.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував замах на 45-го президента США Дональда Трампа. Глава української держави заявив, що "такому насильству немає виправдань".
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