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"Меланії варто вести переговори": Трамп запропонував зробити власну дружину перемовницею щодо війни в Україні
Дональд Трамп під час святкового звернення до американських військових похвалив першу леді за сприяння у порятунку понад 800 мешканців окупованих Олешків та припустив, що саме вона могла б вести переговори від імені Сполучених Штатів.
Президент США Дональд Трамп припустив, що його дружині, першій леді Меланії Трамп, варто було б доручити ведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні від імені Сполучених Штатів.
Про це американський лідер заявив під час традиційних святкових дзвінків американським військовослужбовцям з нагоди Дня подяки.
У розмові з військовими Трамп згадав про гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. За його словами, завдяки цим зусиллям із російської окупації вдалося вивезти понад 800 місцевих жителів.
Коментуючи успіх місії та роль своєї дружини в цьому процесі, президент США відзначив її дипломатичні здібності та зробив несподівану пропозицію.
«Можливо, їй варто було б вести переговори від імені нашої країни. Вона домовилася про хороше припинення вогню», — заявив Дональд Трамп, говорячи про Меланію.
Інших подробиць щодо формату можливої участі першої леді в майбутніх переговорних процесах глава Білого дому не уточнив.
Нагадаємо, раніше у Білому домі розповіли, як перша леді США домоглася локального припинення вогню в Олешках та загалом на Херсонщині.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.