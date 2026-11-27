Дональд Трамп та Меланія / © скриншот з відео

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Президент США Дональд Трамп припустив, що його дружині, першій леді Меланії Трамп, варто було б доручити ведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні від імені Сполучених Штатів.

Про це американський лідер заявив під час традиційних святкових дзвінків американським військовослужбовцям з нагоди Дня подяки.

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У розмові з військовими Трамп згадав про гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. За його словами, завдяки цим зусиллям із російської окупації вдалося вивезти понад 800 місцевих жителів.

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Коментуючи успіх місії та роль своєї дружини в цьому процесі, президент США відзначив її дипломатичні здібності та зробив несподівану пропозицію.

«Можливо, їй варто було б вести переговори від імені нашої країни. Вона домовилася про хороше припинення вогню», — заявив Дональд Трамп, говорячи про Меланію.

Несподівана заява Дональда Трампа до Дня подяки / © Clash Report в мережі Х

Інших подробиць щодо формату можливої участі першої леді в майбутніх переговорних процесах глава Білого дому не уточнив.

Нагадаємо, раніше у Білому домі розповіли, як перша леді США домоглася локального припинення вогню в Олешках та загалом на Херсонщині.

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

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