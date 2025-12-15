Мелоні назвала стратегію Трампа «сигналом тривоги» для Європи

Джорджа Мелоні і Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Європейські країни мають усвідомити необхідність самостійно посилювати свою безпеку на тлі зміни підходів Сполучених Штатів до ролі на континенті.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє Bloomberg.

За словами глави італійського уряду, нова стратегія Дональда Трампа, яка викликала занепокоєння серед європейських лідерів, демонструє намір Вашингтона поступово відступати від активної присутності в Європі та перекладати відповідальність за безпеку на самих європейців.

Реклама

Водночас Мелоні применшила значення внутрішніх суперечностей у своєму уряді та підтвердила незмінну підтримку України з боку Італії.

«Ми хочемо, щоб Італія була лояльною до своїх партнерів, але не підкорялася нікому. Саме тому ми з першого дня підтримуємо Україну. І саме тому ми будемо продовжувати це робити — заради справедливості, але передусім для захисту наших національних інтересів і безпеки», — наголосила вона під час партійного заходу в Римі.

Прем’єр-міністерка зазначила, що заява Трампа стала чітким сигналом для Європи переглянути власну роль у сфері оборони.

«Виникла тривога, оскільки Дональд Трамп чіткіше, ніж його попередники, заявив, що США мають намір відійти від старого континенту і що європейці повинні організуватися, щоб захищати себе самостійно. Все, що я можу сказати, це: „Доброго ранку, Європо. Доброго ранку“», — сказала Мелоні.

Реклама

Видання нагадує, що минулого тижня президент США різко розкритикував політику Європейського Союзу, заявивши, що вона нібито веде Європу до «цивілізаційного знищення».

Трамп також попередив, що така політика може спричинити «опір» на континенті, та поставив під сумнів, чи залишатимуться європейські країни бажаними союзниками НАТО в майбутньому.

Мелоні підкреслила, що Європа не повинна миритися з образом безпорадного континенту.

«Європа — це жива цивілізація, яка не просить дозволу на існування навіть у тих інституцій, які нею керують. Свобода має свою ціну», — зазначила прем’єр-міністерка.

Реклама

Крім того, за даними Bloomberg, Мелоні наголосила, що її правляча коаліція залишається єдиною, попри суперечки щодо подальшої військової та фінансової підтримки України напередодні загальних виборів, які мають відбутися до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Джоржа Мелоні провела жорстку розмову з Володимиром Зеленським у спробі переконати його піти на «болісні поступки» заради миру за сценарієм Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що Європа ризикує серйозно постраждати від намагання президента США Дональда Трампа вгодити диктатору Путіну, якщо не припинить боятися і не почне діяти жорстко, як це роблять Китай чи Бразилія.