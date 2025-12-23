Мелоні здивувала італійців своїм прогнозом на 2026 рік: що заявила прем’єрка

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що 2026 рік може виявитися значно важчим за попередній. Про це очільниця італійського уряду повідомила під час традиційного привітання співробітників своєї резиденції напередодні різдвяних свят.

Про це пише ANSA.

Звертаючись до команди, Мелоні підкреслила, що успіх країни та ефективна реакція на внутрішні й зовнішні загрози залежатимуть виключно від злагодженості уряду. Вона зазначила, що Італія стикається з критично важливими завданнями, вирішення яких потребує максимальної концентрації та командних зусиль.

«Я вас люблю. Ми — родина, ми сваримося цілий рік. Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим! Тож раджу вам добре відпочити під час цих канікул!», — заявила Мелоні.

Очільниця уряду наголосила, що лише єдність допоможе подолати майбутні труднощі.

Нагадаємо, раніше Мелоні заявила, Росія висуває «необґрунтовані» вимоги в рамках мирних переговорів з Україною за посередництва США.

Раніше повідомлялося, Італія виступає за використання заморожених російських активів, але «лише за наявності вагомої правової основи».