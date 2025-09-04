Мелоні повідомила, чи відправлятиме Італія війська до України

Мелоні про гарантії безпеки для України / © Associated Press

Ключовим елементом політичної складової гарантій безпеки для України є механізм колективної безпеки, заснований на статті 5 Північноатлантичного договору. А ось відправляти своїх солдатів до України Італія не планує.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Мелоні висловила готовність підтримати можливе припинення вогню ініціативами з моніторингу та навчання за межами українських кордонів.

Вона також взяла участь у конференц-дзвінку з президентом США Дональдом Трампом, де обговорила результати ранкової зустрічі «коаліції рішучих» 4 вересня.

Як повідомляє канцелярія прем’єр-міністерки Італії, «була підтверджена єдність у досягненні спільної мети — справедливого та тривалого миру для України».

«Це може бути досягнуто лише шляхом поєднання постійної підтримки України, прагнення до припинення бойових дій, збереження колективного тиску на Росію (зокрема через санкції) та надання надійних і переконливих гарантій безпеки, які будуть розроблені у дусі співпраці між країнами по обидва боки Атлантики», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Італія пропонує Україні гарантії за моделлю статті 5 Статуту НАТО.

Раніше питання гарантій безпеки за зразком статті 5 НАТО обговорювалося і під час перемовин президента України Зеленського з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом.

Також чтало відомо, що Польща свої війська до України теж не відправлятиме. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання «коаліції рішучих» заявив, що його країна має інше завдання.