Мелоні різко розкритикувала протестувальників проти Олімпіади

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на протестні акції проти Олімпійських ігор у Мілані, підкресливши важливість роботи тисяч італійців, які забезпечують функціонування заходу, часто на волонтерських засадах.

Про це Мелоні написала на своїй сторінці у Facebook.

«В ці години працюють тисячі італійців, щоб під час Олімпіади все функціонувало. Багато хто робить усе на волонтерських засадах, бо хоче, щоб країна мала гарний вигляд, щоб нею захоплювалися і поважали», — наголосила прем’єр.

Водночас вона підкреслила наявність людей, які чинять спротив та шкодять організації заходу.

«Вороги Італії та італійців протестують „проти Олімпіади“, і ці зображення потрапляють на телеекрани половини світу… Інші перерізали залізничні дроти, щоб завадити відправленню поїздів», — написала Мелоні.

Прем’єр також висловила підтримку правоохоронцям і місту Мілан, а також усім, чиї зусилля можуть бути зведені нанівець діями протестувальників.

«Солідарність із силами правопорядку, містом Міланом і всіма тими, чия робота буде зведена нанівець цими бандами злочинців», — підсумувала Мелоні.

Раніше повідомлялося, що початок зимових Олімпійських ігор 2026 ознаменувався не лише спортивним святом, а й серією скоординованих атак на залізничну інфраструктуру, що змусило правоохоронців говорити про «французький сценарій».

Ми раніше інформували, що спортсменів на Олімпіаді переслідують FPV-дрони.