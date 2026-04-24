Світ
274
2 хв

Мелоні рознесла людей Трампа через запрошення Путіна до США: деталі

Очільниця італійського уряду вважає передчасними «кроки назустріч Путіну», які робить адміністрація президента США.

Богдан Скаврон
Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Associated Press

Можливе запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт G20 до Майамі (США) викликало критику з боку італійської прем’єр-міністерки Джорджи Мелоні. Намір адміністрації президента Дональда Трампа вона назвала передчасним.

Коментар Мелоні під час спілкування із журналістами перед неформальною зустріччю лідерів ЄС на Кіпрі, цитує італійське агенство ANSA.

Очільниця італійського уряду заявила, що зараз не час робити кроки назустріч Путіну, а навпаки — потрібно вимагати поступки від нього.

«Я вважаю, що саме зараз ми повинні попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх», — сказала вона.

Джорджа Мелоні додала, що адміністрація Трампа протягом останніх місяців, зробила кілька кроків назустріч Росії.

«З іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх», — наголосила італійська прем’єрка.

Раніше МЗС Росії заявило, що Москва офіційно отримала запрошення на саміт G20, який відбудеться у грудні в США. Однак рішення про участь на найвищому рівні ще не ухвалене.

Конфлікт Трампа і Мелоні — що відомо

Між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні виник публічний конфлікт після її заяв на підтримку Папи Римського Лева XIV.

Італійська прем’єрка розкритикувала висловлювання Трампа щодо понтифіка, назвавши їх неприйнятними.

У відповідь американський президент дорікнув Мелоні за відмову підтримувати військові дії США проти Ірану.

Раніше Дональд Трамп розкритикував позицію понтифіка щодо війни з Іраном. За його словами, Папа «погано впливає на зовнішню політику».

