Мелоні закликала відновити нормальні відносини зі США

Дональд Трамп та Джорджа Мелоні / © скриншот з відео

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася за якнайшвидше відновлення конструктивного діалогу між Римом і Вашингтоном після нещодавньої публічної суперечки з президентом США Дональдом Трампом.

Про це глава італійського уряду заявила журналістам, повідомляє ANSA.

Мелоні наголосила, що Італія не зацікавлена у подальшому загостренні ситуації та виступає за повернення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами до звичного робочого формату.

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За її словами, Рим прагне зосередитися на практичній співпраці з Вашингтоном, а не на продовженні публічного конфлікту.

«Я не маю наміру й надалі підживлювати цю суперечку. Вважаю, що наша двостороння співпраця зі Сполученими Штатами має повернутися до нормального стану; я також сказала про це вчора на засіданні Ради міністрів щодо майбутніх зустрічей», — наголосила італійська прем’єрка.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку довгий час називали найвідданішою європейською союзницею Дональда Трампа, різко змінила тон у відносинах із президентом США.

Ми раніше інформували, що підтримка Дональда Трампа, яку раніше європейські праві вважали перевагою, дедалі частіше перетворюється на проблему.

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