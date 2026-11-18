Хлопчик запам’ятав свою адресу завдяки вірусному мему 6-7 / © Фото з відкритих джерел

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П’ятирічний Спенсер Пейн із міста Веллінгтон у графстві Шропшир у Великій Британії допоміг урятувати матір, яка знепритомніла вдома. Хлопчик зателефонував до екстреної служби та зміг назвати диспетчеру адресу — номер будинку 67, який запам’ятав завдяки популярному серед дітей мему «6-7».

Про це пише Unilad.

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Як п’ятирічний хлопчик викликав швидку для мами

Інцидент стався 5 жовтня 2026 року. 34-річна Стефані Пейн забрала сина та молодшу доньку зі школи й дитячого садка, а вдома сказала Спенсеру, що погано почувається, і прилягла на диван. Згодом хлопчик побачив, що мама не реагує, і зателефонував за номером 999 — у Британії так викликають екстрені служби.

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Під час розмови з диспетчером дитина пояснила, що мама не прокидається, хоча він до неї звертається.

«Я говорю з нею, але вона не прокидається», — сказав Спенсер. Хлопчик спокійно відповідав на запитання про стан матері, а поруч із ним перебувала дворічна сестра.

Найважливіше — він зміг назвати адресу. Спенсер запам’ятав, що їхній будинок має номер 67, завдяки дитячому тренду «6-7». Мама зізналася, що раніше ця фраза її дратувала, адже діти постійно повторювали її, проходячи повз їхній будинок. Тепер же жінка дуже вдячна за те, що син так добре запам’ятав номер.

Стефані розповіла, що заздалегідь навчила хлопчика телефонувати по допомогу, зокрема пояснила, як скористатися її телефоном. А в школі він саме попереднього тижня проходив заняття про те, як діяти в екстрених ситуаціях.

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Жінку госпіталізували за підозрою на менінгіт. У лікарні вона провела п’ять днів, а згодом повернулася додому. 18 листопада Спенсер і його мама прийшли на британське телешоу This Morning, де розповіли про пережите. Стефані сказала, що неймовірно пишається сином — зокрема тим, що він подбав про молодшу сестру, згадав її настанови й не розгубився.

Що означає мем «6-7» і звідки він узявся

«6-7» (англійською вимовляється як six-seven, тобто «шість-сім») — це вірусна фраза з інтернету, яку діти та підлітки часто повторюють просто заради жарту. Вона супроводжується характерним жестом: людина почергово піднімає й опускає обидві руки долонями догори, ніби зважує щось на невидимих терезах.

Мем став популярним у 2025 році завдяки пісні американського репера Скрілли Doot Doot (6 7). Фрагмент із повторенням цих чисел почали використовувати у відео в TikTok та Instagram. Спершу особливо популярними були баскетбольні ролики з ЛаМело Боллом — зріст спортсмена становить 6 футів 7 дюймів, тобто приблизно 201 см. Згодом фраза вийшла за межі спортивних відео й перетворилася на самостійний дитячий мем.

Головна особливість тренду — у нього немає загальноприйнятого конкретного значення. Діти можуть вигукнути «шість-сім», щойно почують ці числа в розмові, й одразу показати характерний рух руками. Це радше спільний жарт і впізнаваний інтернет-код, ніж фраза з певним змістом. Сам репер Скрілла також пояснював, що різні люди можуть вкладати в неї власний сенс.

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У випадку Спенсера мем спрацював зовсім не так, як задумували його автори: хлопчик просто добре запам’ятав число 67, бо постійно чув його навколо. І саме ця кумедна дитяча звичка допомогла йому в критичний момент назвати адресу, за якою медики мали знайти його маму.

Папа Римський теж повторив «six-seven»

Тренд виявився настільки популярним, що до нього долучився навіть Папа Римський Лев XIV. У травні 2026 року під час зустрічі з дітьми у Ватикані понтифік повторив характерний жест із вигуком «six-seven» на їхнє прохання. Діти самі показали йому рух руками та попросили повторити, а відео цього моменту, опубліковане в TikTok католицьким священником Доном Роберто Фішером, менш ніж за добу зібрало майже 15 мільйонів переглядів.

Судячи з реакції, Лев XIV не зовсім розумів, що означає цей мем, але охоче підтримав дітей. Тренд, який почався з фрагмента пісні американського репера Скрілли, до того часу вже став частиною повсякденного спілкування школярів у різних країнах.

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