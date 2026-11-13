"Мене не залякати": очільник Мінфіну США відповів на погрози Ірану

Скотт Бессент / © скриншот з відео

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Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що ані його, ані членів адміністрації не лякають погрози Ірану.

Про це повідомляє CNN.

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Бессент підкреслив, що його переїзд на військову базу — це свідчення того, що їхня операція «Економічний вигнанець» діє.

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Він також зазначив, що Корпус вартових ісламської революції — це «небезпечний звір, загнаний у кут».

Загрози життю Бессента

Нагадаємо, Скотт Бессент нещодавно переїхав зі свого будинку на військову базу через погрози його життю з боку Ірану.

Протягом останніх тижнів американські посадовці дійшли висновку, що підготовка Іраном змов проти чинних і колишніх представників влади США перейшла на більш просунутий етап. Частково такий висновок ґрунтувався на розвідувальних даних про погрози на адресу Бессента.

Наскільки серйозними є погрози на адресу Бессента, наразі невідомо. Американські посадовці зазначають, що можливості Ірану здійснювати масштабні атаки на території США та в інших країнах обмежені. Водночас Іран висував конкретні цілеспрямовані погрози окремим особам, які представники США вважали серйозними. Зокрема, йдеться про змову з метою замовного вбивства президента Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії 2024 року, пише NYT.

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