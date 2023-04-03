"Мене використали": Трепова прокоментувала своє затримання через нібито вбивство Татарського

Дарину Трепову 3 квітня затримали за підозрою у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського.

Російські пропагандисти повідомили, що Дар'ю Трепову, підозрювану у вбивстві Владлена Татарського, затримали 3 квітня. Дівчина нібито заявила що вона "не винна, її використали".

Про це пише Telegram-канал Astra з посиланням на кремлівське видання SHOT.

"Мене підставили! Мене використали": такими були нібито перші слова Дарини Трепової після затримання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня Дарину Трепову нібито затримали затримали в орендованій квартирі через підозру у причетності до вбивства Владлена Татарського.

Що відомо про смерть Татарського

У Санкт-Петербурзі 2 квітня внаслідок вибуху у кафе загинув колаборант та російський пропагандист Владлен Татарський.

Згодом з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Станом на ранок 3 квітня кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла до 32, 10 осіб перебувають у тяжкому стані. Також відомо, що російські силовики провели обшук у будинку підозрюваної. Правоохоронці відвезли до відділення матір дівчини.

Аналітики Інститут вивчення війни пишуть, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнера".

Російські пропагандисти заявили, що дівчину нібито завербували "українські журналісти".

ЗМІ також повідомили, що кафе, у якому підірвали пропагандиста Татарського, розташоване за 1,5 км від квартири глави Кремля Володимира Путіна.

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