"Мені фіолетово": Лукашенко грубо пояснив іноземному журналістові свою "легітимність"

Білоруський диктатор почав розмірковувати, що теж може зробити заяву про те, що не визнає вибори у США.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко грубо відповів британському журналістові на запитання щодо визнання країнами Заходу його легітимності перебування при владі.

На пресконференції, яка відбувалася під час голосування, диктатор заявив, що йому байдуже, як реагують на вибори у Білорусі США, Британія та Євросоюз.

“Невизнання чого? Невизнання нашої влади, мене?” - здивувався такому “нахабному” питанню від іноземного журналіста Лукашенко.

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Після цього він почав розмірковувати, що теж може зробити заяву про те, що не визнає вибори у США і Трампа як президента, але від цього, за його словами, в Америці нічого не зміниться.

“Чи у вас там, у Великій Британії — Стармер чи як його там прізвище — ось я не визнаю Стармера і що? Що у Великій Британії станеться? Нічого. Так само у нас нічого не станеться — визнаєте ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори. Це справа смаку... Мені фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори і щоб спокійно вони закінчилися, як і почалися”, - розійшовся Лукашенко.

Нагадаємо, 26 січня у Білорусі самопроголошений президент Олександр Лукашенко, що керує країною вже понад 30 років, проводить уже сьомі так звані "перевибори" самого себе. Єврокомісія визнала “вибори” президента Білорусі 26 січня фіктивними, такими, що не відповідають принципам демократії та позбавлені будь-якої легітимності.

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