"Мені пропонують плюнути на цю Росію і воювати разом з Україною" – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому хтось нібито радить відвернутися від Росії і стати на бік України в боротьбі проти агресора.

Про це йдеться на сайті Лукашенка.

"Нам зараз радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо". Доходить і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%", – каже самопроголошений президент на республіканській педагогічній раді.

Лукашенко традиційно не уточнив, хто саме йому таке пропонує, і не навів жодних інших деталей, а лише у своїй звичайній манері розповів, що білоруси живуть "у надскладний час".

Самопроголошений президент Білорусі порадив освітянам робити свою справу, поки він буде "робити свою справу разом зі своїми колегами в уряді, вищими посадовими особами".

"Ми живемо в надскладний час. Я не кажу про те, що на півдні в нас війна йде. Що ці скажені на Заході готують проти нас. Ми повинні це тримати в полі зору. Що нам треба в цій ситуації – країну, махину цю (маленька Білорусь – вона не така маленька, коли займаєшся нею загалом), розвернути із Заходу на Схід. Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на Сході. Слава богу, у нас це виходить, але це важка робота", – підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, нарощування у Білорусі військ уздовж українського кордону має на меті відволікти і розтягнути сили ЗСУ вздовж ширшої лінії фронту. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи зважиться на вторгнення до України.

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