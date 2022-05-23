"Мені ще ніколи не було так соромно за свою країну": радник Росії при ООН у Женеві подав у відставку

"Мені ще ніколи не було так соромно за свою країну": радник Росії при ООН у Женеві подав у відставку

Радник Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв розкритикував політику деградації пропутінського режиму та вирішив подати у відставку.

Зокрема, російський дипломат розкритикував міністерство закордонних справ РФ та його очільника Сергія Лаврова. Бондарєв зазначив, що Лавров - "хороший приклад того, як деградувала політична система Росії".

Про це йдеться у заяві про відставку, яку опублікував виконавчий директор UN Watch, правозахисної НУО та наглядової групи ООН Хілел Нойєр.

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Також у документі радник Росії при ООН у Женеві засудив воєнні дії Росії в Україні та сказав, що йому "ще ніколи не було так соромно за свою країну". Окрім цього, він згадав і погрози РФ завдати ядерного удару та засудив такі заяви Росії.

BREAKING: Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.



Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”



UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.



: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022

За словами Хілела Ноєра, в ООН закликали всіх інших російських дипломатів в Організації Об'єднаних Націй і в усьому світі наслідувати приклад Бондарєва і піти у відставку.

Нагадаємо, Путіну не вдається реалізувати жоден етап війни проти України. По всім напрямкам – по Донецьку, по Харкову, по Херсону, по Придністров'ю – пробити коридор не вдається.

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