"Мені ще ніколи не було так соромно за свою країну": радник Росії при ООН у Женеві подав у відставку

Радник Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв розкритикував політику деградації пропутінського режиму та вирішив подати у відставку.
Зокрема, російський дипломат розкритикував міністерство закордонних справ РФ та його очільника Сергія Лаврова. Бондарєв зазначив, що Лавров - "хороший приклад того, як деградувала політична система Росії".
Про це йдеться у заяві про відставку, яку опублікував виконавчий директор UN Watch, правозахисної НУО та наглядової групи ООН Хілел Нойєр.
Також у документі радник Росії при ООН у Женеві засудив воєнні дії Росії в Україні та сказав, що йому "ще ніколи не було так соромно за свою країну". Окрім цього, він згадав і погрози РФ завдати ядерного удару та засудив такі заяви Росії.
BREAKING: Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022
Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”
UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.
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За словами Хілела Ноєра, в ООН закликали всіх інших російських дипломатів в Організації Об'єднаних Націй і в усьому світі наслідувати приклад Бондарєва і піти у відставку.
Нагадаємо, Путіну не вдається реалізувати жоден етап війни проти України. По всім напрямкам – по Донецьку, по Харкову, по Херсону, по Придністров'ю – пробити коридор не вдається.
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