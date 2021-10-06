"Мені соромно": Папа Франциск висловився про насильство у католицькій церкві Франції

"Мені соромно": Папа Франциск висловився про насильство у католицькій церкві Франції

Понтифік відчуває біль і сум.

Папа Римський Франциск відреагував на скандал щодо священників, які десятиліттями ґвалтували сотні тисяч дітей. Він заявив, що відчуває сором та біль після публікації звіту.

Про це повідомляє Associated Press.

"Їх, на жаль, дуже багато. Я хотів би висловити жертвам свій сум і біль через отриману травму. Мені також соромно за нездатність церкви занадто довго ставити їх у центр своїх турбот", – зазначив Франциск.

Він закликав усіх єпископів і релігійних настоятелів вжити всіх необхідних заходів, "щоб подібні драми не повторювалися".

Раніше стало відомо, що близько трьох тисяч священників підозрюють у педофілії. Злочини були скоєні у період від 1950 років і аж до сьогодні. До таких висновків дійшла незалежна комісія з виявлення випадків сексуального насильства у церкві.

Поміж їхніх жертв — семінаристи, скаути, хористи. Переважна більшість на той момент були неповнолітніми. Кажуть, що кількість жертв сягає 330 тисяч.

Католицька церква Франції не єдина, що зіткнулась з масштабами педофілії. Подібні звіти очікуються в інших європейських країнах, таких як Нідерланди, Німеччина, а також у Сполучених Штатах.

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